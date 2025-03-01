Pokémon GO : Makuhita à l'honneur pour l'heure vedette du 4 mars

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Makuhita pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Makuhita
sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 4 mars 2025
pour inaugurer la saison Puissance et Maîtrise.
Makuhita à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon.
Cette semaine, Makuhita est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 4 mars 2025.
Makuhita
est un est un Pokémon de type Combat, dont l'évolution en Hariyama nécessite 50 Bonbons. Il peut habituellement être trouvé à l'état sauvage non loin des zones dans lesquelles se déroulent des sports de combat, comme des gymnases ou des stades. Il se montre aussi moins timide dans les parcs ou les étendues herbeuses, faisant de lui un Pokémon relativement facile à observer en ville comme à la campagne. L'heure vedette est toutefois une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de ses poings, qui passent de marron à bleu gris. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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