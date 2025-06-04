Pokémon GO : Magnéti à l'honneur pour l'heure vedette du 10 juin

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2025 à 13h12
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Magnéti pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Magnéti à l'honneur pour l'heure vedette du 10 juin
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Magnéti sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 10 juin 2025 pour succéder à Fluvetin.

Magnéti à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un Pokémon. Cette semaine, Magnéti est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 10 juin.

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Magnéti est un Pokémon de type Électrik et Acier, pouvant évoluer en Magnéton contre 50 Bonbons puis en Magnézone en échange de 100 Bonbons. Il se trouve habituellement à l'état sauvage dans les zones urbaines, les gares, les universités ou les quartiers résidentiels. L'heure vedette est toutefois une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui vivraient dans des endroits peu propices à l'apparition de Magnéti. 

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce à sa couleur jaune au lieu de bleu gris. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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