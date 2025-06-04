Pokémon GO : Magnéti à l'honneur pour l'heure vedette du 10 juin

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Magnéti pourra être récupéré en version normale ou shiny.

Magnéti à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette



De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce à sa couleur jaune au lieu de bleu gris. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.