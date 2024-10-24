Pokémon GO : Les Lundis Dynamax débarquent en novembre, les détails

Un nouvel événement hebdomadaire va commencer en novembre 2024 sur Pokémon GO. Les Lundis Dynamax mettront un Pokémon Dynamax à l'honneur chaque semaine.
Les joueurs de Pokémon GO
ont développé des habitudes depuis plusieurs années, par exemple en vérifiant chaque mardi quel est le Pokémon à l'affiche de l'heure vedette, un événement hebdomadaire. En octobre 2024, Niantic a annoncé l'introduction des Lundis Dynamax, proposant ainsi un nouveau rendez-vous incontournable à tous les Dresseurs.
Les Lundis Dynamax arrivent sur Pokémon GO à partir de novembre 2024
La saison Au Max de Pokémon GO
, ayant démarré en septembre 2024, a amené des nouveautés qui étaient attendues depuis longtemps par les joueurs à travers les Pokémon Dynamax
et Gigamax
. Régulièrement, les Dresseurs peuvent ajouter à leur collection de nouveaux Pokémon plus grands et plus puissants que les autres, et pour pimenter encore un peu plus les choses, Niantic a annoncé l'arrivée d'un nouvel événement hebdomadaire, les Lundis Dynamax
.
En novembre, vous aurez ainsi l'occasion de participer tous les lundis à des Combats Dynamax mettant un Pokémon spécifique sous les feux des projecteurs
aux Sources d'Énergie. L'événement se déroulera de 18 heures à 19 heures
, suivant ce calendrier pour le mois de novembre 2024 :
- 11 novembre : Salamèche Dynamax
- 18 novembre : Rototaupe Dynamax
- 25 novembre : Bulbizarre Dynamax
- 2 décembre : Carapuce Dynamax
De plus, les joueurs les plus chanceux pourront capturer les Pokémon Dynamax à l'affiche sous leur forme chromatique. Ce nouveau rendez-vous nécessitera de vous grouper avec d'autres joueurs, puisque remporter ces Combats est bien plus facile à plusieurs. Préparez-vous donc à relever régulièrement ce défi avec vos amis, et tenez vous prêt le 11 novembre pour participer au premier Lundi Dynamax de Pokémon GO
.
commentaire (0)