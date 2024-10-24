Pokémon GO : Les Lundis Dynamax débarquent en novembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2024 à 12h15
Un nouvel événement hebdomadaire va commencer en novembre 2024 sur Pokémon GO. Les Lundis Dynamax mettront un Pokémon Dynamax à l'honneur chaque semaine.
Pokémon GO : Les Lundis Dynamax débarquent en novembre, les détails
Les joueurs de Pokémon GO ont développé des habitudes depuis plusieurs années, par exemple en vérifiant chaque mardi quel est le Pokémon à l'affiche de l'heure vedette, un événement hebdomadaire. En octobre 2024, Niantic a annoncé l'introduction des Lundis Dynamax, proposant ainsi un nouveau rendez-vous incontournable à tous les Dresseurs.

Les Lundis Dynamax arrivent sur Pokémon GO à partir de novembre 2024

La saison Au Max de Pokémon GO, ayant démarré en septembre 2024, a amené des nouveautés qui étaient attendues depuis longtemps par les joueurs à travers les Pokémon Dynamax et Gigamax. Régulièrement, les Dresseurs peuvent ajouter à leur collection de nouveaux Pokémon plus grands et plus puissants que les autres, et pour pimenter encore un peu plus les choses, Niantic a annoncé l'arrivée d'un nouvel événement hebdomadaire, les Lundis Dynamax.

lundi-dynamax-pokemon-go-novembre-2024
En novembre, vous aurez ainsi l'occasion de participer tous les lundis à des Combats Dynamax mettant un Pokémon spécifique sous les feux des projecteurs aux Sources d'Énergie. L'événement se déroulera de 18 heures à 19 heures, suivant ce calendrier pour le mois de novembre 2024 :
  • 11 novembre : Salamèche Dynamax
  • 18 novembre : Rototaupe Dynamax
  • 25 novembre : Bulbizarre Dynamax
  • 2 décembre : Carapuce Dynamax
De plus, les joueurs les plus chanceux pourront capturer les Pokémon Dynamax à l'affiche sous leur forme chromatique. Ce nouveau rendez-vous nécessitera de vous grouper avec d'autres joueurs, puisque remporter ces Combats est bien plus facile à plusieurs. Préparez-vous donc à relever régulièrement ce défi avec vos amis, et tenez vous prêt le 11 novembre pour participer au premier Lundi Dynamax de Pokémon GO.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)