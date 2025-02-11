Pokémon GO : Les joueurs débattent des ajustements à apporter aux Combats Dynamax

Les Combats Dynamax créent le débat au sein de la communauté Pokémon GO, qui se voit être perturbée depuis l'ajout de Sulfura, Électhor et Artikodin.
Les Combats Dynamax étaient très attendus par les joueurs de Pokémon GO
depuis plusieurs années, et ils ont finalement été introduits sur le jeu mobile en 2024. Malgré l'engouement général quant à ce défi, certains joueurs ont fait part de leur frustration et demandent à ce que quelques changements soient apportés.
Certains Pokémon Dynamax seraient trop puissants
La liste des Pokémon Dynamax s'allonge régulièrement sur Pokémon GO
depuis le lancement des Combats Dynamax, et les développeurs amènent de nouvelles fonctionnalités dès que possible pour améliorer cette expérience, mais le système n'est pas encore parfait. En effet, les derniers venus, Sulfura, Électhor et Artikodin ont suscité des réactions mitigées, en témoigne cette publication partagée sur Reddit.
Legendary dynamax damage needs serious balancing
byu/Taikuri1982 inTheSilphRoad
Pour cet utilisateur, les Combats Dynamax devraient être rééquilibrés puisque dans les légendaires, certains Pokémon infligent des dégâts jugés trop importants.
Il est vrai que les Pokémon de Kanto se montrent particulièrement menaçants, et ce même contre des Pokémon résistants comme Tortank ou Métalosse, qui se font one shot. De plus, le fait de ne pas connaître à l'avance l'attaque qui sera utilisée par le Pokémon Dynamax complique l'élaboration de la stratégie.
Les personnes ayant commenté se divisent en deux camps. Une partie des joueurs rejoint l'avis relayé par la publication, tandis que les autres estiment qu'aucun changement à ce niveau ne doit être appliqué. Les Combats Dynamax sont conçus pour être engagés avec 4 dresseurs
, et il est ainsi naturel que les duos rencontrent des difficultés à venir à bout des Pokémon Dynamax.
Néanmoins, il faut admettre que Sulfura est par exemple assez compliqué à battre, et il se pourrait que la meilleure solution pour contenter tout le monde soit d'ajuster uniquement les Pokémon Dynamax trop menaçants.
Niantic s'était montré attentif aux reproches de la communauté après la controverse des Maxi Champis, et il se pourrait que le développeur tienne là compte de votre ressenti dans une future mise à jour, mais il faudra patienter pour en savoir plus, car aucune annonce n'a été faite sur ce point pour le moment.
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