Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique continue en février 2025, les détails

Retrouvez des informations en lien avec la Marche Œuf-phorique de février 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Comme à chaque début de mois, un nouveau billet pour la Marche Œuf-phorique
est disponible en février 2025 sur Pokémon GO
. Celui-ci fera effet du samedi 1er
à 10 heures au vendredi 28 février à 20 heures.
Marche Œuf-phorique de février 2025, les détails
À compter du 31 janvier 2025, tous les joueurs de Pokémon GO
pourront acquérir un billet pour la Marche Œuf-phorique de la saison Double destinée. Il vous permettra de bénéficier des bonus, tels qu'un Incubateur à usage unique pour votre premier PhotoDisque tourné de la journée à un PokéStop ou à une Arène. Le billet sera en vente dans la boutique du jeu jusqu'au 10 février à 20 heures.
Billet pour la Marche Œuf-phorique de février
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à des bonus et à des Études ponctuelles tout au long du mois de février. Les études ponctuelles présentent une date d'expiration, c'est pourquoi toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant le vendredi 28 février à 20 heures. Il sera possible d'offrir un billet à un joueur avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis.
Bonus de la Marche Œuf-phorique de février
Les bonus listés dans cette section feront effet tous les jours à compter de l'achat du billet jusqu'au vendredi 28 février 2025 à 20 heures.
- 1 Incubateur à usage unique offert pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène de la journée
- 3 fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée
- 3 fois plus de PX attribués pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène de la journée
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes
- Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets
Étude ponctuelle de la Marche Œuf-phorique de février
Du samedi 1er
février, à 10 heures, au vendredi 28 février 2025, à 20 heures, vous pourrez participer à une étude ponctuelle dont la complétion vous accordera les butins suivants :
- 15 000 PX
- 15 000 Poussières Étoile
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique
À compter du 30 janvier 2025 à 19 heures), les joueurs pourront acheter la Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique sur le magasin en ligne Pokémon GO au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale).
Cela vous permettra de recevoir des billets pour la Marche Œuf-phorique de février ainsi qu'un accès anticipé à l'objet d'avatar Sac à dos Incubateur d'Œufs.
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