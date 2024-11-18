Pokémon GO : L'événement Terres sauvages va bientôt commencer, les détails du programme

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 novembre 2024 à 12h15
Découvrez le programme de l'événement Terres Sauvages Pokémon GO : Global dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Terres sauvages va bientôt commencer, les détails du programme
L'événement très attendu Terres sauvages de Pokémon GO se déroulera le samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2024 de 10 heures à 18 heures 15, et les détails des festivités ont été partagés quelques jours avant son commencement. Retrouvez les détails de l'événement Terres Sauvages Pokémon GO : Global dans cet article.

Événement mondial Terres sauvages, les détails

Nouveaux Pokémon

Salarsen et Salarsen Dynamax feront leur apparition pour la première fois sur Pokémon GO. En effet l'événement met les Pokémon de type Électrik et Poison à l'honneur, et les plus chanceux parmi vous pourront peut-être croiser le chemin du Pokémon Punk sous sa forme chromatique. De plus, vous aurez également l'occasion de vous mesurer à Salarsen Gigamax dans les Combats Dynamax.
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Enfin, une surprise vous attend dans les Œufs de 10 km pendant cet événement. Si la chance est de votre côté, vous obtiendrez un Toxizap chromatique.

toxizap-chromatique

Pokémon imposants

Les Terres Sauvages de Pokémon GO regorgeront de Pokémon de types Électrik et Poison, et il sera également possible de rencontrer des Pokémon particulièrement puissants, dits imposants, existants d'ailleurs sous forme chromatique. Ceux-ci partagent les caractéristiques suivantes :
  • Chances d'avoir des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV élevées augmentées
  • Chances d'être XL ou XXL augmentées
  • Capture plus difficile
  • PC remplacés par « !!! » pendant la rencontre
Pour les attraper, vous devrez avoir recours de préférence  à la nouvelle Safari GO Ball. 

Ronflex

Ronflex portant une veste cloutée débarque dans Pokémon GO pendant l'événement Terres Sauvages GO : Global ! Si la chance leur sourit, vous pourrez même rencontrer sa version chromatique.

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Pikachu Pop Star et Pikachu Rock Star montent en scène

Pour la première fois depuis 2021, ces Pikachu pleins de style apparaîtront dans Pokémon GO dans le monde entier. Les joueurs disposant d'un billet pourront compléter une Étude spéciale, des Défis de collection ou prendre un Cliché GO lors de l'événement Terres Sauvages GO : Global pour avoir une chance de les rencontrer, peut-être même sous forme chromatique.

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Raids

Dialga Forme Originelle et Palkia Forme Originelle apparaîtront dans les Raids au cours de l'événement, et tout le monde aura une chance de rencontrer ces Pokémon. Ces derniers seront d'ailleurs potentiellement dotés de leur capacité signature, à savoir l'Attaque Chargée Hurle-Temps pour Dialga Forme Originelle, et l'Attaque Chargée Spatio-Rift pour Palkia Forme Originelle. Il semblerait aussi que les Effets Aventure fonctionnent lorsque ces deux capacités sont utilisées en dehors des combats. En outre, vous pourrez aussi défier Primo-Kyogre et Primo-Groudon dans les Primo-Raids.
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Safari GO Ball 

Disponibles mondialement à compter de cet événement, les Safari GO Balls sont des Poké Balls super efficaces qui rendent la capture bien plus facile, plus particulièrement en cas de rencontre avec un Pokémon imposant. Vous recevrez pendant l'événement une tâche d'Étude ponctuelle qui octroiera une petite quantité de Safari GO Balls une fois effectuée. Vous pourrez également obtenir des Safari GO Balls en faisant tourner des PhotoDisques aux PokéStops pendant l'événement (du moins, si la chance vous sourit).

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Si vous avez acheté un billet pour les Terres Sauvages Pokémon GO : Global, vous obtiendrez une tâche d'Étude ponctuelle par heure afin d'obtenir davantage de Safari GO Balls. Ces tâches expireront au bout d'une heure, alors veillez à récupérer vos récompenses à temps. Pendant l'événement, les Safari GO Balls inutilisées disparaîtront de votre Sac d'objets, chaque jour à 18 h 15 (heure locale). Enfin, notez que pour 2 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement toutes les heures, ce qui vous permettra d'acquérir davantage de Safari GO Balls. 

Fond spécial 

Pendant l'événement Terres Sauvages GO : Global, triomphez des Primo-Raids et des Raids de niveau quatre et cinq ou terrassez Salarsen lors de Combats Dynamax pour avoir une chance d'attraper des Pokémon avec un fond spécial. Ces fonds commémoratifs s'afficheront sur la page de résumé de ces Pokémon.

Bonus d'événement

  • Modules Leurre actifs pendant deux heures
  • Une chance d'attraper un Pokémon doté d'un Fond spécial en battant Salarsen dans un Combat Dynamax ou en triomphant de Raids de niveau quatre ou cinq et de Primo-Raids
  • Étude de terrain sur le thème des différents habitats
  • Une rencontre surprise par jour avec un Pokémon au hasard en prenant un Cliché GO au cours de l'événement
  • Limite quotidienne étendue à 1 600 pour la collecte de Particules Max
  • Aucune limite pour les Raids à distance entre le vendredi 22 novembre et le dimanche 24 novembre 2024

Nouveaux objets d'avatar

Les objets et coupes de cheveux d'avatar suivants seront disponibles dans la boutique du jeu à partir du vendredi 15 novembre 2024, et le resteront après la fin de l'événement.
  • Coiffure Salarsen Forme Aigüe
  • Coiffure Salarsen Forme Grave
  • Haut Team Yell
  • Haut Team Yell (crop)
  • Pantalon Team Yell
  • Jupe Team Yell
  • Gants Team Yell
  • Chaussures Team Yell
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Exclusivités pour les détenteurs de tickets

Bonus et fonctionnalités

  • Plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques
  • Enrichissez votre médaille de Collectionneur d'élite en terminant des Défis de collection sur le thème de l'événement.
  • 2 fois plus de Bonbons de capture
  • Distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur lors de l'événement
  • 2 fois plus de Poussières Étoile d'éclosion
  • 2 fois plus de PX d'éclosion
  • 2 fois plus de Bonbons d'éclosion
  • Jusqu'à 5 Passes de Raid par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes
  • 5 000 PX supplémentaires à la fin des Raids
  • 3 Bonbons XL supplémentaires en affrontant les Pokémon des Raids de niveau quatre et cinq, des Méga-Raids, des Raids contre les Ultra-Chimères et des Primo-Raids
  • Jusqu'à 6 Échanges spéciaux possibles par jour
  • Diminution du coût en Poussières Étoile pour les échanges
  • 3 rencontres surprises par jour avec un Pokémon au hasard en prenant un Cliché GO au cours de l'événement
  • Davantage de Particules Max aux Sources d'Énergie et lors de l'exploration
  • Limite quotidienne étendue à 3 200 pour la collecte de Particules Max

Scénario d'étude spéciale

Lors du scénario d'Étude spéciale de l'événement, les détenteurs de billet devront choisir entre deux parcours : l'un est consacré au type Électrik, tandis que l'autre met le type Poison à l'honneur. Votre choix déterminera les rencontres et la médaille accordées en récompense de l'Étude spéciale, ainsi que les bonus dont vous bénéficierez après l'événement. 

Les joueurs qui termineront le scénario d'Étude spéciale recevront également les bonus suivants, qui seront actifs du lundi 25 au vendredi 29 novembre.
  • Étude ponctuelle journalière consacrée aux Pokémon de type Électrik ou Poison. Les récompenses comprennent un Œuf Chance, de la Poussière Étoile et des Super Bonbons.
  • Dégâts doublés pour les attaques de type Électrik ou Poison utilisées dans les Raids, les Arènes et les Combats Dynamax.
  • Apparition plus fréquente des montgolfières de la Team GO Rocket.

Nouvelle pose

Dans le cadre du scénario d'Étude spéciale de l'événement, ceux qui détiennent un billet pour les Terres Sauvages Pokémon GO : Global obtiendront une Pose Terres Sauvages GO 2024.

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Cette pose sera également disponible à l'achat dans la boutique du jeu à compter du 15 novembre 2024.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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