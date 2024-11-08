Pokémon GO : L'événement Âme sauvage va bientôt commencer, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 novembre 2024 à 11h34
Retrouvez le programme de l'événement Âme sauvage, qui se déroulera en novembre sur Pokémon GO.
Pokémon GO : L'événement Âme sauvage va bientôt commencer, les détails
Un événement axé sur Toxizap, le Pokémon de type Électrik et Poison aura lieu du lundi 18 novembre à 00h01 au vendredi 22 novembre à 23h59 sur Pokémon GO. Intitulé Âme sauvage, il sera l'occasion pour tous les Dresseurs de faire une multitude de rencontres et de participer à plusieurs activités. Afin d'y voir plus clair, nous vous proposons de découvrir les détails de l'événement Âme sauvage ci-dessous.

Âme sauvage, les détails de l'événement

Nouveau Pokémon

Pour la première fois sur Pokémon GO, Toxizap pourra éclore dans les Œufs de 10 km. Les plus chanceux parmi vous pourront même le récupérer sous forme chromatique.

Billets payants Âme sauvage

Des billets Âme sauvage payants seront disponibles, accordant des accès à des Études ponctuelles journalières et à des bonus supplémentaires. Ils seront en vente pendant toute la durée de l'événement, et deux modèles vous seront proposés, octroyant chacun des effets uniques.

Âme sauvage : Raids

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous accéderez à des Études ponctuelles quotidiennes propres à l'événement et à d'autres bonus sur le thème des Raids. Chaque jour, vous obtiendrez des Études ponctuelles accordant les récompenses suivantes :
  • 20 Poké Balls
  • 1 000 PX
  • 2 000 Poussières Étoile
  • 3 Bonbons Toxizap
  • 1 Bonbon XL Toxizap
Les bonus suivants seront également offerts :
  • Jusqu'à 2 Passes de Raid gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes
  • 5 000 PX supplémentaires pour les Raids terminés
  • 1 Bonbon supplémentaire pour les Pokémon des Raids de niveau quatre et de niveau cinq, des Méga-Raids, des Raids Ultra-Chimère ainsi que des Primo-Raids

Âme sauvage : Éclosion

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous accéderez à des Études ponctuelles quotidiennes propres à l'événement et à d'autres bonus sur le thème de l'Éclosion. Chaque jour, vous obtiendrez des Études ponctuelles avec les récompenses suivantes :
  • 20 Poké Balls
  • 1 000 PX
  • 2 000 Poussières Étoile
  • 3 Bonbons Toxizap
  • 1 Bonbon XL Toxizap
Les bonus suivants seront également offerts :
  • Plus de chances de faire éclore un Toxizap d'Œufs de 10 km
  • Distance d'éclosion divisée par 2
  • 2 fois plus de Poussières Étoile d'éclosion
  • 2 fois plus de PX d'éclosion
  • 2 fois plus de Bonbons d'éclosion
  • 1 Incubateur à usage unique par jour en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops
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Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage.
  • Herbizarre
  • Chétiflor
  • Boustiflor
  • Gravalanch d'Alola
  • Magnéti
  • Magnéton
  • Fantominus
  • Spectrum
  • Wattouat
  • Lainergie
  • Rosélia
  • Gloupti
  • Luxio
  • Moufouette
  • Scobolide
  • Emolga
  • Trompignon
  • Dedenne
  • Larvibule
  • Togedemaru

Raids

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids. Les Pokémon apparaissant de façon journalière dans les Raids de niveau cinq seront aussi présents dans une Heure de Raids de 18 h à 19 h (heure locale) chaque jour de l'événement selon le calendrier suivant.

Il y a des chances que Dialga Forme Originelle et Palkia Forme Originelle attrapés après les Raids pendant cet événement connaissent leur capacité signature comportant un Effet Aventure.

Raids de niveau trois 
  • Boustiflor
  • Spectrum
  • Lainergie
  • Chrysapile
Raids de niveau cinq : mardi 19 novembre
  • Zéroïd
Raids de niveau cinq : mercredi 20 novembre
  • Tokorico
Raids de niveau cinq : jeudi 21 novembre
  • Forme Originelle : Dialga
Raids de niveau cinq : vendredi 22 novembre
  • Forme Originelle : Palkia

Combats Dynamax

L'événement Terres Sauvages Pokémon GO : Global approche, et pour bien vous y préparer, vous pourrez prendre part à des Combats Dynamax durant lesquels Rototaupe Dynamax et Minotaupe Dynamax auront toutes leurs chances contre Salarsen Dynamax et Salarsen Gigamax. 

Bonus d'événement

  • La limite des Passes de Raid sera portée à 20 du lundi 18 novembre au jeudi 21 novembre 2024.
  • Aucune limite ne sera définie pour les Raids à distance du vendredi 22 novembre au dimanche 24 novembre 2024.
  • Le lundi 18 novembre, vous aurez plus de chances d'obtenir des Super Bonbons XL lors des Combats Dynamax en défiant Rototaupe Dynamax.

Œufs

Toxizap pourra éclore dans des Œufs de 10 km. Ils s'ajoutent à la liste des Pokémon normalement disponibles dans ces Œufs pour cette Saison.

Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront bientôt disponibles, et en les relevant, vous pourrez rencontrer divers Pokémon à l'affiche de l'événement Âme sauvage.

Lundi Dynamax

Tous les lundis soir pendant une heure, un Pokémon Dynamax différent prendra le contrôle de toutes les Sources d'Énergie durant les Combats Dynamax. Le lundi 18 novembre de 18 heures à 19 heures, Rototaupe sera sous les feux des projecteurs dans ce type d'affrontement.

Bonus d'événement

  • Plus de chances d'obtenir des Super Bonbons XL lors des Combats Dynamax en défiant Rototaupe Dynamax.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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