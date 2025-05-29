Pokémon GO : Fluvetin à l'honneur pour l'heure vedette du 3 juin

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Fluvetin pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Fluvetin sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 3 juin2025
pour célébrer le lancement de la saison Jours heureux.
Fluvetin à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en capturant un Pokémon. Cette semaine, Fluvetin est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 3 juin 2025.
Fluvetin
est un Pokémon de type Fée, pouvant évoluer en Cocotine en échange de 50 Bonbons. Il se rencontre habituellement lorsque le temps est nuageux, à proximité des monuments religieux. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de son corps, qui passe de rose à violet. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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