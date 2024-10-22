Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fête déguisée, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 octobre 2024 à 12h08
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Fête déguisée sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fête déguisée, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle premium payante (2,49 €) au cours de la première partie de l'événement d'Halloween 2024. Celle-ci vous permettra surtout de remporter des rencontres avec des Pokémon déguisés sur la thématique de l'événement. Afin de remporter tous les butins, vous devrez avoir terminé toutes les tâches avant le 3 novembre à 20 heures, sans oublier de réclamer les récompenses. 

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Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Fête déguisée, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Fête déguisée, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Fête déguisée (1/1)

Récompenses bonus : 5 000 PX, une rencontre avec Ectoplasma portant un costume effrayant, 2 Passes de combat premium
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Goupix portant un costume effrayant
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Tiplouf Chenapan d'Halloween
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Pikachu portant un chapeau de sorcière
    • Attraper 40 Pokémon → une rencontre avec Grodrive Chenapan d'Halloween
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pitrouille portant un costume effrayant (taille moyenne)
    • Utiliser 20 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pitrouille portant un costume effrayant (grande taille)
    • Utiliser 30 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pitrouille portant un costume effrayant (petite taille)
    • Utiliser 40 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pitrouille portant un costume effrayant (super taille)
    • Attraper 6 espèces différentes de Pokémon → une rencontre avec Grenousse en costume d'Halloween
    • Attraper 10 espèces différentes de Pokémon → une rencontre avec Brindibou en costume d'Halloween
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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