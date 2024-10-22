Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle premium payante (5,99 €) au cours de la première partie de l'événement d'Halloween 2024
. Celle-ci vous permettra surtout de remporter deux objets d'avatar Combinaison Morpeko
selon le parcours que vous aurez choisi, Rassasié ou Affamé. D'autres butins pourront en même temps être débloqués, comme des consommables ou des rencontres avec d'autres Pokémon.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko (1/2)
Récompenses bonus : 500 PX, 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → un Module Leurre
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Pikachu portant un chapeau de sorcière
- Recharger 5 fois un Pokémon → 2 Baies Nanana Argentées
Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko - Mode Rassasié (2/2)
Récompenses bonus : 1 Poffin, une rencontre avec Morpeko, un objet d'avatar Combinaison Morpeko Rassasié
- Étapes
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Grenousse avec un costume d'Halloween
- Envoyer 25 cadeaux à des amis → une rencontre avec Spiritomb
- Attraper 40 Pokémon de type Spectre ou Ténèbres → une rencontre avec Ténéfix
- Attraper 8 espèces de Pokémon différentes → une rencontre avec Brindibou avec un costume d'Halloween
- Donner des friandises à son Copain 10 fois → une rencontre avec Morpeko (Rassasié)
- Gagner 10 800 PX → une rencontre avec Spiritomb
Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko - Mode Affamé (2/2)
Récompenses bonus : 1 Poffin, une rencontre avec Morpeko, un objet d'avatar Combinaison Morpeko Affamé
- Étapes
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Grenousse avec un costume d'Halloween
- Envoyer 25 cadeaux à des amis → une rencontre avec Spiritomb
- Attraper 40 Pokémon de type Spectre ou Ténèbres → une rencontre avec Ténéfix
- Attraper 8 espèces de Pokémon différentes → une rencontre avec Brindibou avec un costume d'Halloween
- Donner des friandises à son Copain 10 fois → une rencontre avec Morpeko (Affamé)
- Gagner 10 800 PX → une rencontre avec Spiritomb
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