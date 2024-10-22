Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 octobre 2024 à 11h43
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle premium payante (5,99 €) au cours de la première partie de l'événement d'Halloween 2024. Celle-ci vous permettra surtout de remporter deux objets d'avatar Combinaison Morpeko selon le parcours que vous aurez choisi, Rassasié ou Affamé. D'autres butins pourront en même temps être débloqués, comme des consommables ou des rencontres avec d'autres Pokémon. 

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Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko (1/2)

Récompenses bonus : 500 PX, 500 Poussières d'Étoile
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon → un Module Leurre
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Pikachu portant un chapeau de sorcière
    • Recharger 5 fois un Pokémon → 2 Baies Nanana Argentées
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko - Mode Rassasié (2/2)

Récompenses bonus : 1 Poffin, une rencontre avec Morpeko, un objet d'avatar Combinaison Morpeko Rassasié 
  • Étapes
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Grenousse avec un costume d'Halloween
    • Envoyer 25 cadeaux à des amis → une rencontre avec Spiritomb
    • Attraper 40 Pokémon de type Spectre ou Ténèbres → une rencontre avec Ténéfix 
    • Attraper 8 espèces de Pokémon différentes → une rencontre avec Brindibou avec un costume d'Halloween
    • Donner des friandises à son Copain 10 fois → une rencontre avec Morpeko (Rassasié)
    • Gagner 10 800 PX → une rencontre avec Spiritomb
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Combinaison Morpeko - Mode Affamé (2/2)

Récompenses bonus : 1 Poffin, une rencontre avec Morpeko, un objet d'avatar Combinaison Morpeko Affamé
  • Étapes
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Grenousse avec un costume d'Halloween
    • Envoyer 25 cadeaux à des amis → une rencontre avec Spiritomb
    • Attraper 40 Pokémon de type Spectre ou Ténèbres → une rencontre avec Ténéfix
    • Attraper 8 espèces de Pokémon différentes → une rencontre avec Brindibou avec un costume d'Halloween
    • Donner des friandises à son Copain 10 fois → une rencontre avec Morpeko (Affamé)
    • Gagner 10 800 PX → une rencontre avec Spiritomb
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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