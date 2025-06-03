Pokémon GO : Comment battre Pyrobut Gigamax ?

Pyrobut Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en juin 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pyrobut Gigamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront à partir de l'événement Retour des Ancêtres
, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Pyrobut Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Pyrobut Gigamax ?
Pyrobut Gigamax
est un Pokémon de type Feu, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Nous vous recommandons d'être au minimum 10 joueurs, mais la taille optimale du groupe devrait être comprise entre 16 et 26 participants. Voici les types auxquels Pyrobut Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Pyrobut Gigamax ?
Au contraire, Pyrobut Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Plante
- Glace
- Feu
- Insecte
- Normal
- Fée
Quels Pokémon choisir pour battre Pyrobut Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Pyrobut Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Lézargus Gigamax → Pistolet à O + Surf
- Krabboss Gigamax → Écume + Pince-Masse
- Minotaupe → Coud'Boue + Sable Ardent
- Tortank Gigamax → Pistolet à O + Hydroblast ou Hydracanon
- Ectoplasma Gigamax → Léchouille ou Griffe Ombre + Ball'Ombre
- Arrozard → Pistolet à O + Hydromax
- Mackogneur Gigamax → Poing Karaté + Dynamo-Poing
- Salarsen Gigamax → Direct Toxik + Bombe Acide
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax pour vaincre cet adversaire.
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