Pokémon GO : Comment battre Lézargus Gigamax ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 juin 2025 à 15h35
Lézargus Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en juin 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Lézargus Gigamax ?
Lézargus Gigamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront à partir de l'événement Retour des Ancêtres, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Lézargus Gigamax ?

Quelles sont les faiblesses de Lézargus Gigamax ?

Lézargus Gigamax est un Pokémon de type Eau, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Nous vous recommandons d'être au minimum 10 joueurs, mais la taille optimale du groupe devrait être comprise entre 16 et 26 participants. Voici les types auxquels Lézargus Gigamax est particulièrement sensible :
  • Plante
  • Électrik
lezargus-gigamax

Quelles sont les forces de Lézargus Gigamax ?

Au contraire, Lézargus Gigamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Eau
  • Feu
  • Glace
  • Acier

Quels Pokémon choisir pour battre Lézargus Gigamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Lézargus Gigamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Leuphorie Dynamax → Écras'Face + Éclair Fou
  • Électhor Dynamax → Éclair + Fatal-Foudre
  • Gorythmic Gigamax → Gardomax + Max Esprit 
  • Salarsen Gigamax → Étincelle + Éclair Fou
  • Florizarre Gigamax → Gardomax + Max Esprit
  • Lokhlass Gigamax → Gardomax + Max Esprit
  • Rongrigou Dynamax → Gardomax + Max Esprit
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax pour vaincre cet adversaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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