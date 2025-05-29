Pokémon GO : Comment battre Gorythmic Gigamax ?

Gorythmic Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en juin 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Gorythmic Gigamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront à partir de l'événement Retour des Ancêtres
, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Gorythmic Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Gorythmic Gigamax ?
Gorythmic Gigamax
est un Pokémon de type Plante, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Nous vous recommandons d'être au minimum 10 joueurs, mais la taille optimale du groupe devrait être comprise entre 16 et 26 participants. Voici les types auxquels Gorythmic Gigamax est particulièrement sensible
:
- Vol
- Poison
- Insecte
- Feu
- Glace
Quelles sont les forces de Gorythmic Gigamax ?
Au contraire, Gorythmic Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Plante
- Électrik
- Plante
- Sol
Quels Pokémon choisir pour battre Gorythmic Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Gorythmic Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Dracaufeu Gigamax → Danse Flammes + Rafale Feu ou Surchauffe
- Darumacho Dynamax → Crocs Feu + Rafale Feu ou Surchauffe
- Sulfura Dynamax → Danse Flammes + Piqué ou Surchauffe
- Pyrobut Dynamax → Danse Flammes + Lance-Flammes
- Leuphorie Dynamax → Écras'Face + Ultralaser (tank)
- Corvaillus Dynamax → Lame d'Air + Piqué (tank)
- Lokhlass Gigamax → Souffle Glacé + Blizzard
- Salarsen Gigamax → Direct Toxik + Éclair Fou
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax pour vaincre cet adversaire.
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