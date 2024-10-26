Pokémon GO : Comment battre Florizarre Gigamax ?

Florizarre Gigamax est apparu sur Pokémon GO en octobre 2024. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Florizarre Gigamax
a fait sa première apparition sur Pokémon GO
en octobre 2024, au cours de la saison Au Max, qui a introduit les Pokémon Dynamax et Gigamax. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le vaincre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Florizarre Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Florizarre Gigamax ?
Florizarre Gigamax
est un Pokémon de type Poison et Plante, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs (au moins 10) pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Florizarre Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Florizarre Gigamax ?
Au contraire, Florizarre Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Plante
- Électrik
- Féé
- Combat
- Eau
Quels Pokémon choisir pour battre Florizarre Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Florizarre Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Dracaufeu Dynamax → Danse Flammes + Rafale Eau/Surchauffe
- Métalosse Dynamax → Psykoud'Boul + Psycho
- Pyrobut Dynamax → Danse Flammes + Lance-Flammes
- Ectoplasma Dynamax → Léchouille + Psycho
- Gorythmic Dynamax → Griffe + Telluriforce
- Lézargus Dynamax → Écras'Face + Ball'Ombre
- Tortank Dynamax → Morsure + Laser Glace
- Rongrigou Dynamax → Charge + Plaquage
- Moumouflon Dynamax → Charge + Éclair fou
- Hexadron Dynamax → Riposte + Mégacorne
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax de type Glace, Psy, Vol ou Feu. De plus, n'oubliez pas de récupérer 800 Particules Max
au préalable, afin de pouvoir participer au combat.
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