Pokémon GO : Ces joueurs imaginent deux nouvelles formes Gigamax d'Ectoplasma

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 juin 2025 à 15h08
Et si Ectoplasma Gigamax recevait une nouvelle apparence ? Les fans de Pokémon GO ont quelques idées en la matière.
Pokémon GO : Ces joueurs imaginent deux nouvelles formes Gigamax d'Ectoplasma
Au cours de l'événement d'Halloween 2024, les joueurs de Pokémon GO avaient pu se mesurer pour la première fois à la version Gigamax d'Ectoplasma, un Pokémon emblématique historiquement très apprécié par les fans de l'univers. Capable de se cacher dans l'ombre de n'importe quel objet, sa malice et son espièglerie ont su séduire les Dresseurs envers lesquels il sait se montrer loyal. C'est dans ce contexte qu'une publication Reddit, partageant l'œuvre de fans, a été saluée par la communauté.

Les fans d'Ectoplasma lui imaginent deux nouvelles formes Gigamax

Ectoplasma fait partie des Pokémon préférés des joueurs de Pokémon GO, et le lancement de sa forme Gigamax avait suscité un grand enthousiasme. Sur Reddit, l'utilisateur "LapiSan_Laboratory" a partagé une œuvre de fan proposant deux nouvelles formes Gigamax d'Ectoplasma.

[OC] Gigantamax (Gengar Forms)
byu/LapiSan_Laboratory inpokemon

La première montre Ectoplasma avec un corps séparé en deux parties, mais reliées par une langue géante. Son attaque principale s'appellerait « Treat » (friandise), en référence sans doute à la période favorite de l'année du Pokémon Spectre. La seconde forme imaginée devrait probablement évoquer quelques souvenirs à tous ceux qui apprécient l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ectoplasma ressemble quelque peu au célèbre Chat du Cheshire, avec une apparence vaporeuse. Son attaque se nommerait « Get out » et forcerait son adversaire à faire appel à un autre Pokémon.

gigamax-ectoplasma-formes-imaginees
En vérité, ces illustrations s'inspirent d'Agatha, membre du Conseil de Kanto, et de Mortimer, le champion d'arène à Johto, deux spécialistes des Pokémon Spectre.

Même si le Gigamax a été introduit sur Pokémon avec la sortie d'Épée et Bouclier, cette mécanique continue toujours d'inspirer les fans, et cela pourrait peut-être un jour souffler quelques idées aux développeurs.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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