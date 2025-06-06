Pokémon GO : Ces joueurs imaginent deux nouvelles formes Gigamax d'Ectoplasma

Et si Ectoplasma Gigamax recevait une nouvelle apparence ? Les fans de Pokémon GO ont quelques idées en la matière.
Au cours de l'événement d'Halloween 2024, les joueurs de Pokémon GO
avaient pu se mesurer pour la première fois à la version Gigamax d'Ectoplasma, un Pokémon emblématique historiquement très apprécié par les fans de l'univers. Capable de se cacher dans l'ombre de n'importe quel objet, sa malice et son espièglerie ont su séduire les Dresseurs envers lesquels il sait se montrer loyal. C'est dans ce contexte qu'une publication Reddit, partageant l'œuvre de fans, a été saluée par la communauté.
Les fans d'Ectoplasma lui imaginent deux nouvelles formes Gigamax
Ectoplasma
fait partie des Pokémon préférés des joueurs de Pokémon GO
, et le lancement de sa forme Gigamax avait suscité un grand enthousiasme. Sur Reddit, l'utilisateur "LapiSan_Laboratory" a partagé une œuvre de fan proposant deux nouvelles formes Gigamax d'Ectoplasma.
[OC] Gigantamax (Gengar Forms)
byu/LapiSan_Laboratory inpokemon
La première montre Ectoplasma avec un corps séparé en deux parties, mais reliées par une langue géante. Son attaque principale s'appellerait « Treat
» (friandise), en référence sans doute à la période favorite de l'année du Pokémon Spectre. La seconde forme imaginée devrait probablement évoquer quelques souvenirs à tous ceux qui apprécient l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ectoplasma ressemble quelque peu au célèbre Chat du Cheshire, avec une apparence vaporeuse. Son attaque se nommerait « Get out
» et forcerait son adversaire à faire appel à un autre Pokémon.
En vérité, ces illustrations s'inspirent d'Agatha, membre du Conseil de Kanto, et de Mortimer, le champion d'arène à Johto, deux spécialistes des Pokémon Spectre.
Même si le Gigamax a été introduit sur Pokémon avec la sortie d'Épée et Bouclier, cette mécanique continue toujours d'inspirer les fans, et cela pourrait peut-être un jour souffler quelques idées aux développeurs.
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