Pokémon GO : Brindibou et Grenousse en costume à l'honneur pour l'heure vedette du 29 octobre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Brindibou et Grenousse en costume pourront être récupérés en version normale ou shiny.

Brindibou et Grenousse en costume à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette



De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui vire au bleu et au violet foncé. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.