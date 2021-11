Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante : le néo-rétro vulgarisateur de la licence

Pokémon Feu → Ouisticram

Sorties le, les versions Diamant et Perle faisaient découvrir au monde entier la quatrième génération de Pokémon. Cette fois-ci, Nintendo nous propose un remake de ces titres habillement intitulésCela étant, dans ce test, nous ne traiterons pas le jeu comme un remake, mais bien plus surde joueurs ou joueurs occasionnels, qui semblent également la cible de l'opus.Dans Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante, nous reprenons les bases du genre qui sont de collectionner l'ensemble desainsi que de faire évoluer son équipe dans le potentiel but de devenir maître. Cet objectif ne sera possible qu'une fois les plus grands champions de la région vaincus. Nous évoluons ainsi, aux paysages aussi diversifiés qu'élégants dans le but d'accomplir notre objectif. Notre personnage se veut très jeune et propulsé dans l'aventure dans le plus grand des hasards afin de rencontrer, plus communément appelé starter, et proposant un choix habituel entre trois types :C'est ainsi que l'aventure commence, pour vous faire profiter de la quatrième génération dequi se veut, soit dit en passant,Cette dernièreauxquelles viennent intelligemment se greffer de nouveaux éléments de gameplay et des Pokémon aux styles recherchés., nous restons étonnés de trouver autant de plaisir à commencer l'aventure.Si l'univers reste le même, la direction artistique se veut évolutive pour s'adapter aux caractéristiques de la Switch et, pour certains d'entre vous,. C'est d'ailleurs sur ce point que l'on confirme la volonté de Nintendo de proposer un jeu ciblant les plus jeunes générations puisque l'on retrouve des personnagesaffublés d'une grosse tête pour un petit corps, rappelant étrangement l'univers et la DA d', mais également un gameplay aussi simplifié qu'assumé.À cela vient s'ajouter un monde édulcoré et surtout brillant. Ce ressenti est amplifié dans les bâtiments où le sol semble tellement lustré que l'on pourrait aisément glisser dessus ou voir son reflet, qu'il s'agisse de parquet ou de carrelage. Le titre tend à nous en mettre plein les yeux tant sur la colorimétrie que suravec lesquels on finit par s'habituer. On note toutefois la volonté des proposer des zones de flous sur la partie extérieure de l'écran qui offreLes déplacements se veulent simplifiés, mais non moins optimaux. En effet, si la course automatique, les déplacements orthonormaux ne sont pas fluides. Il se peut donc que vous heurtiez de nombreux décors avant d'en comprendre les subtilités (et attendez d'utiliser le vélo !).Collectionner lesétant le but initial de la licence, malgré sa nature répétitive, le plaisir de lancer deset chasser ces petits monstres se voit renouveler, à notre grand étonnement. Pour encenser le tout, les combats disposent de nouvelles animations et de décors proposant, pour le bonheur des néophytes comme des fans. Malgré une expérience de combat/capture partagée entre les, qui facilite la montée de niveau afin de réduire la difficulté latente du titre et la différence de niveau pour les zones et combats à venir, il reste toujours aussi jouissif de détruire dresseurs, champions, et même la Team Galaxy se dressant face à vous. On pourrait simplement regretter le manque de diversité sur certaines attaques de même type.S'il est important de parler de, impossible de passer à côté dupourtant iconiques du titre.et même plus remarquables que la refonte graphique. Un univers coloré pour une ambiance maîtrisée.Bien que l'aventure principale soit assez fournie, il se peut que vous soyez tenté de trouver d'autres occupations. Pas de panique, le titre vous propose un grand nombre d'activités annexes, allant de, en mesure de vous aider à soigner vos Pokémon ou réaliser des, des plats capables d'augmenter la prestance de vospour les concours de beauté, aux balades dans le cœur des souterrains depour récolter des gemmes ou rencontrer des Pokémon rares, seul ou entre amis.Oui, vous avez bien lu, si le titre reste exclusivement une aventure solo, en passant outre les échanges et combats disponibles en ligne via les centres Pokémon, il est également possible de partager certains moments de votre épopée avec vos amis.Malgré toutes ces belles évolutions, nous notons l'aspect contraignant d'un élément emblématique qu'est la. Lors de la sortie des versions Diamant et Perle sur, l'écran inférieur et tactile permettait une utilisation intelligente et intuitive de cette dernière. Toutefois, ici, elle devient rapidement une contrainte qu’on laisse dans le coin supérieur droit à titre informatif alors que la Switch fait l'apologie de. Un effort que l'on aurait aimé voir évoluer à l'égal du titre sur ce remake.Finalement, ces deux titres remettent en avantqui est de séduire un(ce que les fans actuels étaient à l'époque). Pour cela, les déplacements sont simplifiés, l'évolution est plus rapide, notamment en cause duqui se voulait bien plus rare auparavant et qui, maintenant, touche l'équipe entière, ce qui entraineentre vos Pokémon et ceux sauvages ou des dresseurs/Maitres d'arènes.proposent un environnement plus facile àSi le titre peut déplaire aux tenanciers du genre, il reste tout de même la meilleure expérience d'entrée pour l'univers Pokémon qui met en avant toute l'étendue des possibilités de la console Switch en faisant profiter d'un univers aussi complet qu'iconique pour découvrir en douceur, ou la sortie de