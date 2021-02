Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante officialisés par Nintendo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis de nombreux mois, les rumeurs sur le remake de Pokémon Diamant et Perle étaient insistantes et nous donnaient rendez-vous durant cette année 2021 pour une potentielle officialisation, qui a bien eu lieu. Nintendo et The Pokémon Company ont dévoilé lors du Nintendo Presents de ce 26 février plusieurs de leurs projets,, les remakes des jeux sortis en 2007 sur Nintendo DS.Comme vous pouvez le voir, les détails qui faisaient le charme de ces deux épisodes seront bien au rendez-vous, avec des graphismes remis au goût du jour, évidemment. Qui plus est, les développeurs précisent que « le sens de l'échelle des jeux, des villes et des routes d'origine a été soigneusement préservé », pour convenir aux plus nostalgiques d'entre nouse. Notez que l'équipe en charge du développement est ILCA, Inc, à qui nous devons Pokémon Home.Vous pouvez découvrir les premières images de ce remake dans la bande-annonce ci-dessous. De plus amples informations seront communiquées dans les semaines à venir.