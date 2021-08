Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : Une vidéo compare le remake sur Switch a la version DS

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelque temps, les remakes et remasters sont légion dans l'industrie. Il n'est donc pas étonnant de voir Nintendo et The Pokémon Company nous en proposer, comme avec celui de, probablement l'une des versions les plus populaires, lesquels sont sortis en 2007 en Europe. Il y a peu, une nouvelle bande-annonce a été publiée, permettant d'augmenter l'attente autour du titre pour certains.Dans le but de montrer les changements et améliorations graphiques,. Il est ainsi facile de voir les changements qui ont été apportés, notamment dans la luminosité et les améliorations globales, sans parler des graphismes, qui ont largement été revus.Même si ces nouveautés devraient ravir une bonne partie des joueurs, il n'est pas sûr que tous soient heureux de voir ce nouveau style, qui s'éloigne un peu de ce que nous connaissons. Dans tous les cas, nous aurons la possibilité de découvrir tout cela par nous-mêmes dès le 19 novembre, date à laquellearriveront sur Nintendo Switch.