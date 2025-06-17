Si Pillars of Eternity 3 voyait le jour, il s'inspirera de Baldur's Gate 3, selon un développeur



le 17 juin 2025 à 15h33 Publié par Corentin Rimbert le 17 juin 2025 à 15h33

Pillars of Eternity n'a peut-être pas dit son dernier mot. 10 ans après la sortie du premier épisode, un troisième n'est toujours pas au programme, même si les fans ont récemment pu se replonger dans cet univers avec Avowed. Selon l'un des développeurs, s'il devait voir le jour, il s'inspirerait de Baldur's Gate 3, sur un point précis.