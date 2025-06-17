Si Pillars of Eternity 3 voyait le jour, il s'inspirera de Baldur's Gate 3, selon un développeur

Pillars of Eternity n'a peut-être pas dit son dernier mot. 10 ans après la sortie du premier épisode, un troisième n'est toujours pas au programme, même si les fans ont récemment pu se replonger dans cet univers avec Avowed. Selon l'un des développeurs, s'il devait voir le jour, il s'inspirerait de Baldur's Gate 3, sur un point précis.
La saga Pillars of Eternity
, appréciée des amateurs de RPG classiques, n'a pas connu le succès commercial espéré avec son deuxième opus, Deadfire
. Pourtant, Obsidian Entertainment n'exclut pas complètement l'idée d'un troisième volet. Mieux encore, selon Josh Sawyer, directeur du design chez Obsidian, ce potentiel troisième épisode pourrait bien emprunter un chemin similaire à Baldur's Gate 3
, avec un environnement entièrement en 3D.
Le passage à la 3D, une évolution logique pour Pillars of Eternity
Interviewé récemment par Gamepressure
, Josh Sawyer s'est exprimé sur la possibilité de voir un jour Pillars of Eternity 3
adopter une perspective en trois dimensions. Si l'idée peut faire grincer des dents les puristes attachés à l'isométrie traditionnelle, le directeur du design estime qu'un tel changement serait bénéfique :
Je l'ai déjà dit par le passé et ça en a déçu certains, mais je pense vraiment qu'un passage à la 3D permettrait de combler certaines lacunes de la série actuelle.
Il souligne notamment que l'absence de verticalité et de dynamisme du décor limite actuellement les possibilités tactiques du jeu, éléments pourtant au cœur du succès de Baldur's Gate 3
. « Lorsque vous jouez à Baldur's Gate 3, vous réalisez à quel point ces mécaniques environnementales dynamiques, les changements d'altitude et les terrains interactifs apportent énormément au gameplay.
»
Pour Josh Sawyer, intégrer ces mécaniques au riche système de Pillars of Eternity
serait tout simplement « super cool
».
Un gameplay enrichi grâce à la verticalité et aux interactions environnementales
Si le potentiel Pillars of Eternity 3
adopte effectivement ce modèle, les possibilités tactiques seraient multipliées. Le système de combat complexe d'Obsidian pourrait pleinement tirer parti des reliefs et des couvertures naturelles. Contrairement à Baldur's Gate 3, qui souffre parfois des limites imposées par les règles strictes de D&D, le système plus riche de Pillars pourrait accueillir sans problème une plus grande diversité de modificateurs et d'interactions
:
- Éléments dynamiques du décor : pièges, obstacles destructibles, effets de terrain interactifs.
- Avantages liés à la hauteur : bonus tactiques liés aux positions élevées ou basses, modifiant profondément les stratégies.
- Couverture naturelle : des possibilités accrues d'utiliser les environnements pour se protéger ou tendre des embuscades.
La 3D : un changement risqué mais séduisant
Évidemment, une telle évolution ne serait pas sans risque. Les précédents opus de Pillars of Eternity ont séduit notamment grâce à leur superbe esthétique isométrique au rendu très artistique. Toutefois, Josh Sawyer est convaincu qu'une approche 3D, mêlant profondeur visuelle et finesse narrative, pourrait parfaitement fonctionner, sans renier l'identité de la série.
Ce changement offrirait aussi l'occasion d'une immersion visuelle plus intense
, avec la possibilité d'adopter une caméra à hauteur des personnages, dévoilant davantage les décors magnifiquement détaillés que les artistes d'Obsidian sont capables de créer.
Un avenir incertain mais prometteur
Pour l'heure, Obsidian n'a fait aucune annonce officielle concernant un éventuel troisième épisode
. Le studio semble davantage concentré sur Avowed
, qui est sorti au début d'année. Pourtant, cette réflexion ouverte de Josh Sawyer laisse entrevoir des perspectives intéressantes.
Si Pillars of Eternity 3
voit le jour, nul doute qu'un gameplay renouvelé, enrichi de mécaniques 3D dynamiques à la Baldur's Gate 3, attirerait autant les habitués de la série que de nouveaux joueurs curieux de vivre une expérience RPG moderne et immersive.
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