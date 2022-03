Phantom Breaker: Omnia : Découverte du gameplay et premières heures de jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le premier jeu de la franchise étant sorti en 2013, les adeptes du genre suivent les personnages et leurs histoires par le biais des différents titres déjà présents sur le marché. Cependant,est le premier à faire son apparition en Occident. Voici donc un petit rappel de l'histoire.Phantom, un homme mystérieux apparu à Tokyo, la capitale du Japon, s'est mis à manipuler des adolescents vulnérables pour qu'ils se battent entre eux, en leur donnant des armes mystiques très puissantes appelées« artefacts de Fu-mension ». En échange, il promettait d'exaucer leur vœu s'ils survivaient.Le titre propose ainsi des affrontements entre une vingtaine de personnages jouables et disposant de. Pour les adorateurs de Phantom Breaker : Extra, tous les personnages y sont présents avec, en prime, deux nouveaux créés spécialement pourAfin d'avancer dans, il vous faut suivre les péripéties de chaque personnage, leurs rencontres et difficultés et donc leur histoire. Entrez dans un univers aussi coloré que sombre où chaque protagoniste se voit soutenir un idéal personnel. Vous découvrez les rancœurs et missions de chacun tout en confrontant leurs idées. L'histoire peut d'ailleurs paraître décousue et vide de sens tant elle n'est pas vraiment introduite et qu'il semble falloir connaître la franchise pour comprendre plus en détail les subtilités.Phantom Breaker: Omnia propose dès sa sortie un mode VS local, permettant de faire combattre deux joueurs en écran scindé ou. Le mode histoire permet d'introduire chaque personnage,. Enfin, un mode en ligne compétitif ou contre des amis/invités est disponible, afin de profiter d'un écran complet.Voici donc les premières minutes de jeu que nous avons passées en stream pour vous donner, que ce soit pour les mécaniques ou simplement l'univers. Nous rappelons tout de même que l'ensemble des personnages sont jouables, ainsi que leurs histoires, dès le début du jeu.est disponible en version numérique sur Steam au prix de 30,59 €.