Pédantix 1619 : Indices et solution, quel est le mot du 18 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Dans le reflet de sa lune terrestre, des larmes de rubis s'affinent à l'abri des regards de l'estuaire.



Indice 2 Longtemps surnommée la belle endormie, elle a troqué son voile de suie contre un immense miroir où les nuages aiment se noyer.



Indice 3 Fille d'Aliénor aux portes de l'océan, son port antique épouse une courbe céleste que les flots caressent inlassablement.



Indice 4 Sa renommée a traversé les océans grâce au sang de la vigne qui porte la même appellation qu'elle.



Indice 5 Ses majestueux châteaux ne logent point de monarques mais protègent jalousement de précieux fûts de chêne.



Indice 6 Traversée par les eaux de la Garonne, cette fière cité du sud-ouest se mire dans sa célèbre place de la Bourse.



Indice 7 Les voyageurs et les gourmands s'y arrêtent volontiers pour savourer un canelé parfumé au rhum et à la vanille.



Indice 8 Commune du sud-ouest de la France, préfecture du département de la Gironde et capitale de la région Nouvelle-Aquitaine.





Solution du 18 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 octobre 2026 Bordeaux





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :