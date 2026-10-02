Pédantix 1603 : Indices et solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Encore un mois record pour Steam, qui devrait signer une année 2026 historique en termes de revenus

Malgré une année marquée par les licenciements dans l'industrie vidéoludique, Steam continue de battre tous les records. Avec un mois de septembre historique et des revenus colossaux portés par de nouvelles licences, la plateforme de Valve s'apprête à franchir un cap financier majeur dans l'histoire du jeu vidéo sur PC.