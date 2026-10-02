Pédantix 1603 : Indices et solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 octobre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 2 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1603 : Indices et solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 octobre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis une ronde sans début ni fin, où le ciel semble avoir gravé douze secrets dans l'éternité.


Indice 2On me lit sans livre, mais mes signes ne racontent pas tous la même histoire.


Indice 3Je suis une roue céleste dont les figures changent selon les époques, sans jamais quitter vraiment la voûte étoilée.


Indice 4Douze symboles me composent et sont associés aux différentes périodes de l'année.


Indice 5On me retrouve aussi bien dans l'astrologie que dans l'observation traditionnelle du ciel.


Indice 6Bélier, Taureau ou encore Scorpion sont quelques-uns de mes représentants.


Indice 7Certains cherchent dans mes signes des indices sur leur personnalité ou leur avenir.


Indice 8Je suis une bande imaginaire du ciel divisée en douze signes, utilisée notamment en astrologie.


Solution du 2 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 octobre 2026Zodiaque


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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