Pédantix 1601 : Indices et solution, quel est le mot du 30 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 septembre 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 septembre 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je transforme l'invisible en nombre sans jamais le posséder.
Indice 2Ma réponse naît souvent d'une aiguille, mais je ne suis pas horloger.
Indice 3Je suis le traducteur silencieux de phénomènes que l'oeil ne peut quantifier seul.
Indice 4On me trouve dans les laboratoires, les ateliers et parfois dans les foyers.
Indice 5Je peux mesurer une longueur, une température, une masse ou une pression.
Indice 6Je possède souvent une unité, une échelle ou un affichage pour rendre mon résultat compréhensible.
Indice 7Il existe de nombreuses formes de moi, adaptées chacune à une grandeur précise.
Indice 8Je suis un objet ou un dispositif conçu pour mesurer avec précision une grandeur physique.
Solution du 30 septembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 septembre 2026Instrument de mesure
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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