Pédantix 1600 : Indices et solution, quel est le mot du 29 septembre 2026 ?

WoW Forever : Blizzard annonce la fin de l'impunité des acheteurs d'or avec des sanctions exemplaires

Alors que les soupçons de transactions illégales entachent déjà la bêta de WoW Forever, Blizzard met en garde la communauté : accepter ou acheter de l'or illicite pourra désormais coûter la fermeture définitive de votre compte.