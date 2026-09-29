Pédantix 1600 : Indices et solution, quel est le mot du 29 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 septembre 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 septembre 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais souvent dans l'idée avant de prendre forme sous les yeux, mais nul ne sait toujours où commence mon existence.
Indice 2Je peux transformer une chaise, une boîte ou un silence en question sans changer leur nature.
Indice 3Mon royaume ignore parfois les pinceaux, car une idée peut y devenir matière et une provocation, œuvre.
Indice 4Je privilégie souvent l'idée et le concept plutôt que les techniques artistiques traditionnelles.
Indice 5Je cherche régulièrement à surprendre, questionner ou faire réagir celui qui me regarde.
Indice 6Installé dans les galeries et les musées, je peux prendre des formes très variées.
Indice 7Je peux être une installation, une performance, une sculpture ou une œuvre numérique.
Indice 8Je désigne une forme d'expression artistique principalement développée à partir de la seconde moitié du XXe siècle, caractérisée par la diversité des supports, des techniques et des concepts.
Solution du 29 septembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 septembre 2026Art contemporain
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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