Pédantix 1573 : Indices et solution, quel est le mot du 2 septembre 2026 ?

Silent Hill: Townfall : Son scénariste révèle pourquoi l'aventure se déroule en 1996

S'il compte bien vous faire frissonner lors de vos longues soirées d'automne, Silent Hill: Townfall a choisi de nous faire remonter le temps jusque dans les années 90 et cela n'est pas lié à la nostalgie du siècle dernier.