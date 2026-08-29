Pédantix 1569 : Indices et solution, quel est le mot du 29 août 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 29 août 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 29 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1569 : Indices et solution, quel est le mot du 29 août 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 août 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 août 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 août 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis un calendrier dont les pages ne se tournent jamais.


Indice 2Le soleil semble avoir rendez-vous avec moi aux jours où l'ombre révèle des secrets.


Indice 3Mes gardiens sont immobiles, mais leur cercle défie le temps depuis des millénaires.


Indice 4Je suis composé d'immenses pierres dressées et assemblées par des humains préhistoriques.


Indice 5Je me trouve dans une vaste plaine du sud de l'Angleterre.


Indice 6Ma construction reste entourée de nombreux mystères et théories.


Indice 7Mon nom est associé à l'un des monuments préhistoriques les plus célèbres au monde.


Indice 8Monument mégalithique circulaire formé de grandes pierres, construit il y a plusieurs milliers d'années en Angleterre.


Solution du 29 août 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 août 2026Stonehenge


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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