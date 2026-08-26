Pédantix 1566 : Indices et solution, quel est le mot du 26 août 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 août 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 26 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1566 : Indices et solution, quel est le mot du 26 août 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 août 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 août 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 août 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis le fruit d'un rendez-vous où Guillaume rencontra Harold, mais mon nom ne fut jamais prononcé à table.


Indice 2Deux couronnes se disputaient un héritage, et un simple morceau de tissu brodé allait en raconter l'issue.


Indice 3Sur mes terres, une armée fatiguée descendit d'une colline pour affronter celle qui venait de traverser la Manche.


Indice 4Je changeai durablement le destin de l'Angleterre en quelques heures de combat.


Indice 5Mon vainqueur venait de Normandie et portait le titre de duc.


Indice 6Mon vaincu avait été couronné roi d'Angleterre quelques mois auparavant.


Indice 7Je suis célèbre pour avoir opposé Guillaume le Conquérant à Harold Godwinson en 1066.


Indice 8Je désigne l'affrontement décisif qui eut lieu le 14 octobre 1066 entre les forces de Guillaume de Normandie et celles du roi Harold d'Angleterre.


Solution du 26 août 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 août 2026Bataille d'Hastings


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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