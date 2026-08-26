Game of Thrones: War for Westeros montre son gameplay dans un nouveau trailer

Game of Thrones: War for Westeros a présenté quelques séquences de gameplay lors de l'Opening Night Live 2026.

Annoncé il y a de cela un petit moment, Game of Thrones: War for Westeros a refait parler de lui, il y a très peu de temps. Ainsi, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, Game of Thrones: War for Westeros a dévoilé son gameplay, par le biais d'un nouveau trailer.

Le gameplay de Game of Thrones: War for Westeros dévoilé en vidéo

Étant présent lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui s'est déroulé dans la soirée du 25 août dernier, Game of Thrones: War for Westeros a offert un bel aperçu quant à son gameplay.

Cette nouvelle vidéo pour le RTS de PlaySide met, évidemment, à l'honneur plusieurs personnages emblématiques de la franchise : Robb Stark, Jon Snow, Grey Wind, Jaime Lannister ou encore Tywin Lannister, Daenerys Targaryen et le Roi de la Nuit. Le studio de développement a également précisé que ces héros ont tous des capacités uniques pouvant « renverser le cours de n'importe quelle bataille ».

Ainsi, sur Game of Thrones: War for Westeros, les joueurs et les joueuses devront alors endosser le rôle de commandant. Cela exigera notamment de prendre des décisions importantes, afin de remporter la victoire. Chaque faction proposée dispose, par ailleurs, de leur propre identité, issue de la série Game of Thrones.

Une bêta en approche pour Game of Thrones: War for Westeros

PlaySide a également profité de l'occasion pour annoncer que Game of Thrones: War for Westeros aura le droit à une bêta. Or, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand celle-ci aura lieu. Le studio de développement dévoilera, sans nul doute, de plus amples détails à propos de la bêta de Game of Thrones: War for Westeros dans les mois à venir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Game of Thrones: War for Westeros doit débarquer au début de l'année 2027 sur PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.