Pédantix 1559 : Indices et solution, quel est le mot du 19 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 19 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une courbe qui se raconte parfois en deux moitiés, mais dont l'une suffit à faire deviner l'autre.
Indice 2Je peux naître lorsqu'une droite rencontre une figure sans jamais la traverser, selon un certain mystère géométrique.
Indice 3Mon secret réside dans une symétrie où deux points semblent s'échanger leur place autour d'un même centre.
Indice 4Je suis une courbe fermée, régulière et parfaitement symétrique.
Indice 5Je possède deux points particuliers que les mathématiciens appellent des foyers.
Indice 6La distance entre mes deux foyers détermine en partie ma forme.
Indice 7Je ressemble à un cercle que l'on aurait étiré dans une direction.
Indice 8Je suis une courbe plane fermée dont la somme des distances entre chacun de mes points et deux points fixes, appelés foyers, reste constante.
Solution du 19 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 août 2026Ellipse (mathématiques)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)