Pédantix 1558 : Indices et solution, quel est le mot du 18 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus parfois deux, parfois une, mais toujours au sommet lorsque le royaume du filet tremblait sous mes coups.
Indice 2Mon nom porte une sérénité trompeuse, car derrière elle se cachait une volonté capable de faire plier les plus grandes reines.
Indice 3Entre lignes blanches et échanges fulgurants, j'ai transformé la puissance en langage et la victoire en héritage.
Indice 4J'ai grandi sous l'œil attentif de mon père, aux côtés d'une sœur devenue elle aussi une immense championne.
Indice 5J'ai remporté de nombreux titres du Grand Chelem et dominé le tennis féminin pendant plus de vingt ans.
Indice 6Mon service puissant et mon jeu agressif sont devenus des armes emblématiques sur les courts du monde entier.
Indice 7J'ai remporté 23 titres du Grand Chelem en simple, un record à l'ère Open pour le tennis féminin.
Indice 8Je suis une ancienne joueuse de tennis américaine, considérée comme l'une des plus grandes championnes de l'histoire de ce sport.
Solution du 18 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 août 2026Serena Williams
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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