Pédantix 1557 : Indices et solution, quel est le mot du 17 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où deux mondes se heurtent, mon nom naît d'un pluriel que l'Histoire a souvent voulu simplifier.
Indice 2Je suis l'écho de conflits dont les vainqueurs ont longtemps écrit le récit.
Indice 3Mon premier mot évoque les affrontements, mon second désigne ceux que les explorateurs nommèrent ainsi sur un continent lointain.
Indice 4Je désigne une série de conflits opposant principalement les peuples autochtones d'Amérique aux puissances coloniales.
Indice 5Ces affrontements se sont déroulés sur plusieurs siècles, notamment en Amérique du Nord.
Indice 6Ils ont opposé différentes nations amérindiennes aux colons européens puis aux États nouvellement constitués.
Indice 7Leur histoire est intimement liée à la conquête des territoires et à l'expansion des colonies européennes.
Indice 8Ensemble de conflits ayant opposé des peuples autochtones d'Amérique aux colons et aux États européens puis américains.
Solution du 17 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 août 2026Guerres indiennes
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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