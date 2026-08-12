Pédantix 1552 : Indices et solution, quel est le mot du 12 août 2026 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 12 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1552 : Indices et solution, quel est le mot du 12 août 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 août 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 août 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 août 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Quand le soleil mourait à l'horizon, mon pouvoir semblait pourtant éternel.


Indice 2Entre le sable et les étoiles, mon nom se murmurait comme celui d'un dieu.


Indice 3Je portais une couronne dont le serpent veillait sur mon éternité.


Indice 4Je régnais sur une terre traversée par un grand fleuve.


Indice 5Mon peuple bâtissait des tombeaux capables de défier les siècles.


Indice 6On me momifiait pour préparer mon voyage vers l'au-delà.


Indice 7Cléopâtre appartient à la longue lignée de ceux qui portaient ce titre.


Indice 8Souverain de l'Égypte antique, considéré comme l'incarnation terrestre des dieux.


Solution du 12 août 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 août 2026Pharaon


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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