Pédantix 1551 : Indices et solution, quel est le mot du 11 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je descends sans tomber, mais pour avancer, il me faut quitter les hauteurs.
Indice 2Deux lames parallèles me portent là où mes pas ne sauraient me mener.
Indice 3Je transforme une montagne immobile en chemin, sans jamais lui demander de bouger.
Indice 4On me pratique lorsque la neige recouvre les pentes et que la gravité devient mon alliée.
Indice 5Mes virages s'enchaînent sur des pistes balisées entre sapins et sommets.
Indice 6Je demande des skis fixés aux pieds et des bâtons pour garder l'équilibre.
Indice 7Contrairement à mon cousin nordique, je privilégie les descentes sur des pistes aménagées.
Indice 8Je suis une discipline de glisse consistant à descendre des pentes enneigées sur des skis, principalement en montagne.
Solution du 11 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 août 2026Ski alpin
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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