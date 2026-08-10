Pédantix 1550 : Indices et solution, quel est le mot du 10 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 août 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 août 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 août 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je porte dans mon nom une terre qui brûle et une ancienne rivière, mais je ne suis ni feu ni eau.



Indice 2 Entre deux géants d'Afrique de l'Ouest, je cache un peuple dont le nom signifie « homme intègre ».



Indice 3 Mon identité est née d'une union de mots venus de deux langues, comme si deux peuples avaient décidé de me baptiser ensemble.



Indice 4 Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest, mais je n'ai aucun accès à la mer.



Indice 5 Ma capitale porte un nom qui commence par « Ouaga » et se termine par « dougou ».



Indice 6 Mon drapeau arbore notamment du rouge, du vert et une étoile jaune.



Indice 7 J'ai longtemps porté un autre nom, associé à la Haute-Volta, avant de changer d'identité en 1984.



Indice 8 Je suis un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, situé entre notamment le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont la capitale est Ouagadougou.





Solution du 10 août 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 août 2026 Burkina Faso





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :