Pédantix 1545 : Indices et solution, quel est le mot du 5 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Sans couronne ni sceptre, on peut pourtant régner sur les siècles lorsque les blessures deviennent des ailes.
Indice 2Les chaînes ont tenté de faire taire sa voix, mais c'est le silence lui-même qui lui a appris à rugir.
Indice 3Plus les tempêtes voulaient courber son nom, plus ses mots se sont élevés là où même les oiseaux hésitent.
Indice 4Femme de lettres américaine, elle a transformé son vécu en une œuvre marquante célébrant la dignité et la résilience.
Indice 5Son autobiographie la plus célèbre raconte une enfance marquée par les épreuves et est devenue un classique de la littérature.
Indice 6Son poème « On the Pulse of Morning » a été récité lors de l'investiture d'un président des États-Unis en 1993.
Indice 7Son nom est associé à la citation inspirante « Still I Rise », devenue un symbole de courage et de persévérance.
Indice 8Écrivaine, poétesse et militante américaine dont l'œuvre explore les thèmes de l'identité, de la liberté, du racisme et de la résilience.
Solution du 5 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 août 2026Maya Angelou
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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