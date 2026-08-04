Pédantix 1544 : Indices et solution, quel est le mot du 4 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis née dans l'ombre des certitudes, là où le doute devient un crime.
Indice 2Mon nom résonne comme une question posée lorsque la réponse est déjà condamnée.
Indice 3Je cherche la vérité, mais seulement celle que l'on m'a ordonné de trouver.
Indice 4J'ai longtemps été associée à l'Église catholique et à la lutte contre l'hérésie.
Indice 5Mes tribunaux enquêtaient sur les personnes soupçonnées de s'éloigner de la foi officielle.
Indice 6Je suis particulièrement célèbre pour mes méthodes sévères et mes interrogatoires.
Indice 7Mon nom est devenu synonyme d'une recherche impitoyable de la faute et de la déviance.
Indice 8Je désigne une institution judiciaire chargée de rechercher et de juger les personnes considérées comme hérétiques par l'Église.
Solution du 4 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 août 2026Inquisition
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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