Pédantix 1543 : Indices et solution, quel est le mot du 3 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais parfois du feu que l'on apprivoise, mais celui qui me prend pour un frère du vin risque d'offrir son regard aux ténèbres.
Indice 2Invisible compagnon des flammes et des alambics, je promets l'ivresse aux imprudents tout en leur volant bien davantage.
Indice 3Invisible compagnon des flammes et des alambics, je promets l'ivresse aux imprudents tout en leur volant bien davantage.
Indice 4On me retrouve notamment comme solvant, carburant ou matière première dans de nombreuses industries chimiques.
Indice 5Je suis l'alcool le plus simple sur le plan chimique, avec une seule chaîne de carbone.
Indice 6Contrairement à l'alcool que l'on boit, une faible quantité de moi peut provoquer une intoxication très grave.
Indice 7Ma formule chimique est CH₃OH, et je suis souvent produit à partir du gaz naturel ou de la biomasse.
Indice 8Alcool incolore, inflammable et très toxique, utilisé dans l'industrie, la fabrication de produits chimiques et certains carburants, mais impropre à la consommation humaine.
Solution du 3 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 août 2026Méthanol
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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