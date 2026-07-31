Pédantix 1540 : Indices et solution, quel est le mot du 31 juillet 2026 ?

The Elder Scrolls Online est « là pour durer » mais repousse de nombreuses choses à 2027

Malgré une vague de licenciements massive, le nouveau directeur de The Elder Scrolls Online se veut rassurant. Nick Giacomini promet une collaboration renforcée avec Bethesda et du contenu inédit en Bordeciel, même si les joueurs devront patienter jusqu'en 2027.