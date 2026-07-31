Pédantix 1540 : Indices et solution, quel est le mot du 31 juillet 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 juillet 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 31 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1540 : Indices et solution, quel est le mot du 31 juillet 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 31 juillet 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 31 juillet 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 31 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis le voile qui tombe lorsque les hommes cessent de voir le jour.


Indice 2Dans mes ténèbres, les étoiles peuvent briller, mais certaines âmes s'éteignent.


Indice 3Un écrivain y a enfermé le souvenir d'un monde où l'ombre ne désignait pas seulement l'absence de lumière.


Indice 4Mon auteur fut un survivant de l'Holocauste et un témoin de la Shoah.


Indice 5Je raconte le destin d'un jeune garçon déporté avec son père durant la Seconde Guerre mondiale.


Indice 6Mon histoire se déroule notamment dans les camps de concentration nazis.


Indice 7Mon auteur s'appelle Elie Wiesel et mon titre ne comporte que deux mots.


Indice 8Je suis le récit autobiographique d'Elie Wiesel relatant son expérience de la déportation et des camps nazis.


Solution du 31 juillet 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 31 juillet 2026La Nuit (Wiesel)


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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