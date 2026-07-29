Pédantix 1538 : Indices et solution, quel est le mot du 29 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né d'un murmure devenu tonnerre, lorsque des sujets décidèrent que la couronne ne ferait plus plier leurs genoux.
Indice 2Sans être une simple révolte ni une conquête, j'ai changé le destin d'un continent en faisant vaciller un empire.
Indice 3Les mers portèrent des alliés inattendus, et c'est loin des palais que se joua le sort d'une puissance réputée invincible.
Indice 4Mon histoire est intimement liée aux Treize Colonies qui refusèrent l'autorité de la Grande-Bretagne.
Indice 5Des figures comme George Washington jouèrent un rôle majeur dans mon déroulement et mon issue.
Indice 6Je débute en 1775 et conduis à la naissance d'une nouvelle nation reconnue quelques années plus tard.
Indice 7Ma victoire est officiellement consacrée par le traité de Paris signé en 1783.
Indice 8Je désigne le conflit qui opposa les Treize Colonies britanniques d'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne, aboutissant à l'indépendance des futurs États-Unis.
Solution du 29 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juillet 2026Guerre d'indépendance des États-Unis
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)