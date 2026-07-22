Pédantix 1531 : Indices et solution, quel est le mot du 22 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus un manteau tissé d'innombrables fidélités, dont chaque fil portait un serment au même soleil.
Indice 2Là où la fleur aux trois pétales imposait silence aux couronnes voisines, mon souffle faisait plier les frontières.
Indice 3Lorsque l'onction sacrée épousait l'épée, je devenais plus vaste que la terre et plus durable que les hommes.
Indice 4Mes souverains portèrent des noms répétés, de Clovis à Louis, tandis que mes provinces changeaient au gré des siècles.
Indice 5Je connus des châteaux, des guerres, des alliances et une révolution qui mit fin à mon ancienne forme.
Indice 6La fleur de lys, la monarchie et Paris sont trois clés qui ouvrent facilement ma porte.
Indice 7Avant de devenir une république, la France porta longtemps mon nom.
Indice 8État monarchique qui a gouverné la France jusqu'à la Révolution française, puis sous différentes restaurations, sans nommer directement le pays actuel.
Solution du 22 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 juillet 2026Royaume de France
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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