Pédantix 1528 : Indices et solution, quel est le mot du 19 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 19 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le royaume où le vent écrit son nom sur une terre que deux océans se disputent.
Indice 2Là où les géants ne laissent plus que leur souvenir, les montagnes gardent un silence plus ancien que les hommes.
Indice 3Ceux qui me cherchent atteignent souvent le bout d'une carte avant d'approcher mon véritable visage.
Indice 4Entre glaciers, steppes et sommets, je m'étends bien au-delà des frontières que l'on imagine.
Indice 5Je partage mon immense territoire entre deux pays d'Amérique du Sud.
Indice 6Les amateurs de grands espaces me connaissent pour mes vents puissants, mes lacs turquoise et mes paysages sauvages.
Indice 7Mon nom évoque une vaste région située à l'extrême sud de l'Argentine et du Chili.
Indice 8Grande région naturelle d'Amérique du Sud couvrant le sud de l'Argentine et du Chili, réputée pour ses steppes, ses montagnes, ses glaciers et ses paysages spectaculaires.
Solution du 19 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 juillet 2026Patagonie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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