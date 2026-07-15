Pédantix 1524 : Indices et solution, quel est le mot du 15 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 juillet 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 juillet 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je bois le sel du monde tout en offrant mon cœur à ceux qui traversent les rivages.



Indice 2 Plus le vent me défie, plus je danse sans jamais quitter la terre qui m'a vu naître.



Indice 3 Mon trésor voyage sur les flots avant que mon ombre ne s'élève vers le soleil.



Indice 4 On me rencontre surtout sur les plages des régions tropicales où le climat est chaud.



Indice 5 Mon fruit est apprécié pour son eau rafraîchissante et sa chair blanche.



Indice 6 Mon tronc est long, fin et souvent courbé, avec de grandes feuilles au sommet.



Indice 7 Sans moi, il n'y aurait pas de noix de coco.



Indice 8 Arbre tropical de la famille des palmiers qui produit les noix de coco.





Solution du 15 juillet 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 juillet 2026 Cocotier





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :