Pédantix 1519 : Indices et solution, quel est le mot du 10 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le souffle silencieux qui défie les profondeurs sans jamais s'y noyer.
Indice 2Né des entrailles du temps, je m'élève là où tant d'autres choisissent de tomber.
Indice 3Invisible voyageur, je fais chanter les voix tout en échappant aux flammes.
Indice 4Je suis si léger que peu de mes semblables peuvent rivaliser avec mon envie de monter vers le ciel.
Indice 5On me retrouve dans certains ballons et dirigeables pour les faire flotter dans les airs sans risque d'incendie.
Indice 6Je suis un gaz incolore, inodore et très peu réactif, appartenant à la famille des gaz nobles.
Indice 7Mon symbole chimique est composé de deux lettres : la première est un H, la seconde un e.
Indice 8Gaz noble très léger, de numéro atomique 2, utilisé notamment pour gonfler des ballons, refroidir certains équipements et dans diverses applications scientifiques.
Solution du 10 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 juillet 2026Hélium
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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