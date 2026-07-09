Pédantix 1518 : Indices et solution, quel est le mot du 9 juillet 2026 ?

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.