Pédantix 1515 : Indices et solution, quel est le mot du 6 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 juillet 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 juillet 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je traverse les siècles sans quitter les champs où le tonnerre naît sous les roues des puissants.



Indice 2 Quand le fer épouse la terre et que les remparts tremblent, mon passage décide souvent du destin des rois.



Indice 3 Jadis tiré par le souffle des bêtes, aujourd'hui mû par le rugissement du métal, je conserve pourtant le même nom.



Indice 4 On me retrouve aussi bien dans les récits antiques que sur les champs de bataille modernes.



Indice 5 Selon le contexte, je peux être un véhicule de guerre ou un moyen de transport utilisé lors de cérémonies.



Indice 6 Ma version moderne est blindée, équipée d'un canon et conçue pour affronter les combats terrestres.



Indice 7 Sans moi, de nombreuses offensives militaires perdraient une part importante de leur puissance.



Indice 8 Véhicule à roues ou à chenilles, destiné au transport ou au combat selon son époque et son usage.





Solution du 6 juillet 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 juillet 2026 Char





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :