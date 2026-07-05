Pédantix 1514 : Indices et solution, quel est le mot du 5 juillet 2026 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 juillet 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 5 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1514 : Indices et solution, quel est le mot du 5 juillet 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 juillet 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 juillet 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je danse sans jambes autour d'un géant silencieux, né du chaos mais condamné à ne jamais l'embrasser.


Indice 2Plus je parais solide depuis l'infini, plus je révèle que je ne suis qu'une foule incapable de s'unir.


Indice 3Ni planète, ni lune, je ne règne que par l'ordre fragile imposé à d'innombrables voyageurs.


Indice 4Les géantes gazeuses aiment parfois me porter comme un ornement d'une incroyable finesse.


Indice 5Je suis composé d'une multitude de poussières, de glaces et de roches gravitant ensemble.


Indice 6Mon apparence forme souvent un disque lumineux entourant une planète.


Indice 7C'est autour de Saturne que je suis le plus célèbre, même si d'autres planètes en possèdent aussi.


Indice 8Structure en forme de disque constituée d'innombrables particules qui gravitent autour d'une planète.


Solution du 5 juillet 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 juillet 2026Anneau planétaire


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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