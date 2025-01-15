Party Animals : C'est officiel pour l'annonce tant attendue

De nombreux joueurs attendaient un certain portage pour Party Animals, qui vient d'être officialisé.
Disponible depuis le mois de septembre 2023 sur PC et Xbox, Party Animals
avait su séduire les joueurs et attirer une belle communauté. Toutefois, tous ne pouvaient pas y jouer, notamment parce qu'il n'était pas disponible sur PS5 et Nintendo Switch, par exemple.
Eh bien bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitaient découvrir Party Animals, mais qui ne le pouvait pas, puisque le jeu multijoueur hilarant et déjanté arrivera bientôt sur PlayStation 5
. L'annonce a été faite ce 15 janvier via le compte Twitter officiel du jeu, confirmant l'expansion de la communauté pour ce succès mondial.
Party Animals arrive sur PS5
Depuis son lancement, Party Animals a conquis des millions de joueurs grâce à ses combats chaotiques et ses personnages adorables
. Son ambiance décalée permet notamment de passer du bon temps entre amis, d'autant plus que ses modes peuvent amener du piment à la compétition.
L'arrivée de Party Animals sur PS5 ouvre la porte à une nouvelle vague de joueurs, offrant des performances optimisées et une expérience fluide sur la console de Sony. Avec des mécaniques simples, mais hilarantes, le jeu promet de rassembler encore plus de monde dans ses batailles loufoques.
Une date encore à préciser
Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été annoncée
, mais les joueurs ont été ravis de découvrir cette annonce. Il reste à voir si cette version PS5 s'accompagnera de contenus exclusifs ou d'améliorations spécifiques. De plus amples informations seront communiquées ces prochaines semaines.
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