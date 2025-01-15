Party Animals : C'est officiel pour l'annonce tant attendue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2025 à 12h30
De nombreux joueurs attendaient un certain portage pour Party Animals, qui vient d'être officialisé.
Party Animals : C'est officiel pour l'annonce tant attendue
Disponible depuis le mois de septembre 2023 sur PC et Xbox, Party Animals avait su séduire les joueurs et attirer une belle communauté. Toutefois, tous ne pouvaient pas y jouer, notamment parce qu'il n'était pas disponible sur PS5 et Nintendo Switch, par exemple.

Eh bien bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitaient découvrir Party Animals, mais qui ne le pouvait pas, puisque le jeu multijoueur hilarant et déjanté arrivera bientôt sur PlayStation 5. L'annonce a été faite ce 15 janvier via le compte Twitter officiel du jeu, confirmant l'expansion de la communauté pour ce succès mondial.

Party Animals arrive sur PS5

Depuis son lancement, Party Animals a conquis des millions de joueurs grâce à ses combats chaotiques et ses personnages adorables. Son ambiance décalée permet notamment de passer du bon temps entre amis, d'autant plus que ses modes peuvent amener du piment à la compétition.
L'arrivée de Party Animals sur PS5 ouvre la porte à une nouvelle vague de joueurs, offrant des performances optimisées et une expérience fluide sur la console de Sony. Avec des mécaniques simples, mais hilarantes, le jeu promet de rassembler encore plus de monde dans ses batailles loufoques. 

Une date encore à préciser

Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été annoncée, mais les joueurs ont été ravis de découvrir cette annonce. Il reste à voir si cette version PS5 s'accompagnera de contenus exclusifs ou d'améliorations spécifiques. De plus amples informations seront communiquées ces prochaines semaines.

Miniature vidéo

Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce selon différentes éditions :
  • Édition Standard → 9,79 € au lieu de 18 €, soit 46 % de réduction.
  • Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 28 €, soit 45 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Party Animals Codes (Août 2026)
Party Animals 30 juillet 2026

Party Animals Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Party Animals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Party Animals annule un concours IA suite à une forte mobilisation des joueurs
Party Animals 20 mai 2026

Party Animals annule un concours IA suite à une forte mobilisation des joueurs

Une nouvelle fois, la place de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, notamment dans le domaine créatif est au centre d'une polémique. Mais cette fois-ci, les joueurs ont réussi à faire plier le responsable : le studio de Party Animals.
Party Animals sortira-t-il sur consoles PlayStation (PS4 et PS5) ?
Party Animals 15 janvier 2025

Party Animals sortira-t-il sur consoles PlayStation (PS4 et PS5) ?

Les joueurs et les joueuses étant sur consoles PlayStation se demandent si Party Animals arrivera un jour sur PS4 ou bien PS5.

commentaire (0)