Game Pass : Découvrez les 13 jeux qui partent en décembre 2024

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 décembre 2024 à 16h24
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de décembre 2024.
Game Pass : Découvrez les 13 jeux qui partent en décembre 2024
Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en décembre 2024 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.

Les jeux sortants du Game Pass en décembre 2024

Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de décembre 2024. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
  • Le 15 décembre 2024 :
    • Amnesia: The Bunker (Cloud, Console et PC)
    • Forager (Cloud, Console et PC)
    • Forza Horizon 4 (Cloud, Console et PC)
    • Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console et PC)
    • Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC)
    • Tin Hearts (Cloud, Console et PC)
    • The Quarry (Cloud et Console)
  • Le 31 décembre 2024 :
    • BlazBlue: Cross Tag Battle (Cloud, Console et PC)
    • Close to the Sun (Cloud, Console et PC)
    • Humankind (Cloud, Console et PC)
    • Lego 2K Drive (Cloud et Console)
    • McPixel 3 (Cloud, Console et PC)
    • Party Animals (Cloud et Console)
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Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de décembre 2024, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

L'abonnement PC Game Pass, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.

Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
    • 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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