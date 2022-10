Paragon : Le MOBA d'Epic Games renaît de ses cendres avec Overprime

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un projet né il y a deux ans après la fermeture définitive de, le projet de. Ce dernier était sorti sous forme de bêta ouverte pendant l'été 2016 dans un timing peu favorable, entre Overwatch et Battlefield V. Après deux ans d'accès anticipé, avec des choix de gameplay qui ont pu froisser la communauté, Epic Games décide de fermer les serveurs du jeu.Le coup de grâce du jeu sera venu de l'intérieur, puisque son départ difficile coïncide avec l'ascension fulgurante de. Les équipes de Paragon ont été déplacées sur des projets liés au jeu de Tower Defense devenu un battle royale.avait toutefois des arguments solides, comparé à ses concurrents sur le même créneau. Plusieurs licences ont essayé de reprendre la formule duet de la rendre plus dynamique, en la croisant avec du TPS, sans forcément ajouter de réelle plus-value.Nous pouvons penser au plus connu de ces titres, Smite, qui malgré son angle de caméra atypique, n'exploite quasiment pas la verticalité. Ce dernier pêche également par un moteur graphique daté (Unreal Engine 2), qui ne fait pas toujours honneur à sa direction artistique.Paragon contournait ses écueils grâce à une carte prenant en compte plusieurs niveaux de verticalité, montrant ce que nous sommes en droit d'attendre d'un gameplay en relief. Il bénéficiait également d'une qualité graphique largement à la hauteur pour un free-to-play de son époque, qui tient encore le coup aujourd'hui.Epic n'a donc pas voulu complètement abandonner le jeu, qui avait commencé à se forger une petite communauté de joueurs, parfois mécontents, mais toujours fidèles.Par conséquent,sur laen 2018, en même temps que la fermeture. L'éditeur avait alors invité la communauté à reprendre le flambeau et faire renaître le jeu. Beaucoup de studios indépendants se sont lancés dans la course au, avec plus ou moins de succès.Quatre ans après la fin du titre originel, il reste deux projets qui revendiquent encore son héritage :et. Les deux sont disponibles sur l'et sur, et semblent montrer des images prometteuses. Aucune date de sortie pour aucun des deux projets, mais Overprime bénéficiera d'une